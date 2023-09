Football (D2 ACFF) - Philippe Crespin: "Mon flanc gauche me manque"

Une solide préparation plus tard, l’ancien Métallo est de retour à son meilleur niveau. Et pourtant, après avoir été aligné d’entrée en Coupe de Belgique, il doit se contenter du banc et de courtes montées au jeu. "J’ai discuté avec le coach après le déplacement à Acren et il pense que je ne suis pas encore à 100%, explique Philippe Crespin. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté en allant courir le lundi et en faisant de la réathlétisation le vendredi car mon flanc gauche me manque, je veux le retrouver. Je connais mes qualités et mes défauts et j’ai envie de retrouver ma place de titulaire. Car c’est la première fois de ma carrière que je ne suis pas titulaire alors que je suis à 100%… "

Le symbole de voir le numéro 30 titulaire ce dimanche serait d’autant plus beau que Warnant affronte Meux, l’équipe face à qui il s’était occasionné la première grosse blessure de sa carrière. "Une équipe contre qui on a souvent eu des bons résultats, opine celui qui débute sa cinquième saison aux Burettes. Mais il faudra que nous soyons plus concentrés que lors des premiers matchs car nous avons encaissé deux buts sur penalty, deux sur phases arrêtées et un sur un hors-jeu. Et Meux a fait des phases arrêtées une spécialité. Aux niveaux physique et du foot, ça va, mais il faut se réveiller au niveau de la concentration. "

Et Stéphane Jaspart d’aller dans le sens de son défenseur afin de véritablement décoller. "Je n’ai rien à reprocher aux joueurs car ils travaillent bien à l’entraînement. Le climat dans le groupe est positif mais il est tout de même temps de prendre des points. "

Et pourtant, le bilan de quatre points sur neuf n’est pas catastrophique. Mais au vu des saisons précédentes des Verts, les exigences ont forcément été revues à la hausse…

Arbitre: Leandro Ledda, assisté de Thomas Bourguignon et Cédric Beckers.

WARNANT: Jaa, Marly, Crespin, Dejoie, Libert, Mavuba, Piette, Timmermans, Biscotti (?), Cavillot, Kambuania, Koffi, Mievis, Miezal, Monmart, Nezer, Mabanza, Scevenels. Biscotti (cheville) est incertain.