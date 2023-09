Comblain peut aller chercher son match de gala en Coupe de Belgique: "On veut recevoir une troisième équipe de D1"

"Mais, attention, il faut d’abord prendre la mesure de cette équipe de l’UBCF Quaregnon qui, même si elle évolue à l’étage inférieur, sera complexe à manier, lance directement le coach Humblet. Ils n’auront rien à perdre et cette situation donne parfois lieu à des niveaux de jeu inattendus. Maintenant, si nous nous imposons, on attendra le dernier tirage au sort avec, comme fonctionnement, les clubs des divisions inférieures assurés d’évoluer à domicile. Cela signifierait donc que nous recevrions sans doute une D1 les des huitièmes de finale."

Un groupe au grand complet

Il reste donc 40 minutes à gérer pour une équipe qui sort d’un gros match, mais perdu, contre la D2 Allemande de Bohn, club où Lionel Bosco est assistant de la D1. "C’est un autre monde, une équipe incroyable contre qui nous avons réussi une magnifique prestation. On perd de 15 points au final mais avec un niveau de jeu incroyable, je suis donc confiant dans les qualités de mon groupe. De plus, nous évoluions sans plusieurs joueurs qui étaient un peu souffrants. On a craint qu’ils ne puissent jouer ce samedi mais, finalement, tout le monde sera là. Iarochevitch gère sa hernie, Matisse n’a finalement pas de déchirure et Rondoz se remet d’une chute. Bref, on a joué sans ces cadres très importants et l’équipe a répondu présente. On espère donc maintenir notre niveau de jeu au complet pour aller chercher cette D1" poursuit Ludovic Humblet.

D’autant que le fait d’évoluer dans le chaudron de Comblain sera encore un avantage énorme. Alors, clairement, On veut retrouver Comblain lors des huitièmes de finale et voir, alors, où pourrait se jouer la rencontre puisque, l’an dernier, c’est à Ninane que les troupes de Humblet avaient dû s’expatrier pour la jouer. Ils s’étaient inclinés 73-108 contre Louvain dans une ambiance de folie.