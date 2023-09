Auteur de 3 buts en 3 matchs, Curtis Kabeya respire la forme à l'Union Hutoise: "Je n'ai jamais été champion, pourquoi pas cette saison?"

L’Union Hutoise est en pleine bourre. Invaincus depuis leur revers en Coupe de Belgique le 06 août dernier, les Hutois marchent sur l’eau et occupent logiquement la tête de cette D3 ACFF B, aux côtés de Habay-la-Neuve. "Notre bon début de saison était programmé. Toutes les autres équipes nous voient comme le grand favori au titre. Paradoxalement, notre défaite en Coupe a donné un sérieux coup de boost" explique Curtis Kabeya. Auteur de trois buts en trois matchs, l’attaquant hutois, qui a pourtant mis du temps avant de prolonger son aventure à l’Union Hutoise, retrouve des couleurs après un exercice un peu plus compliqué. "Je suis un sportif qui fonctionne à la confiance. Avec Pascal Bairamjan et son staff, je sais où je vais. Ils me connaissent par cœur et savent ce que je peux apporter, note le joueur de 29 ans, qui use encore de sa polyvalence. Cette saison, je mords sur ma chique puisque c’est une année très importante pour le club. Tout le monde sait que je préfère évoluer comme un vrai numéro neuf et marquer des buts. Maintenant, comme c’est le cas depuis le début du championnat, le coach me fait jouer sur les ailes ou en 10. Je me mets volontiers au service de l’équipe."