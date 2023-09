Le tennis de table reprend ce week-end: les ambitions des clubs huy-waremmiens de la N2 à la P2 (+ tous les noyaux)

Pour tenter l’opération sauvetage, Saint-Georges, qui est parvenu à garder ses cinq joueurs, a également enrôlé le Wanzois Louis Chiaradia. "Il a besoin de reprendre du rythme mais il devrait être aligné une dizaine de rencontres" précise Claude Bodart. Ce samedi, Saint-Georges A se déplacera à Aye, l’un des candidats au titre. "Ce n’est donc pas contre ce genre d’équipe qu’il va falloir prendre des points. "

Saison historique pour Bettincourt ?

Deux échelons en dessous, on retrouve Bettincourt A. Les pongistes waremmiens, qui sortent d’une belle saison pour leur retour en Wallonie-Bruxelles, peuvent cette fois prétendre à de belles ambitions. Sur papier, l’équipe a en tout cas fière allure puisqu’elle n’a pas perdu le moindre élément à l’entre-saison. Le Villersois Damien Delobbe (B0) devrait même être aligné ce week-end "mais il ne pourra jouer que cette rencontre car il disputera des matchs en France. Le règlement interdit toujours la double affiliation, précise Christophe Lurkin. Il n’empêche que Bettincourt A n’a jamais été aussi bien armé avant de débuter une saison. L’arrivée de Cédric François, le vainqueur du Top 6, la saison dernière a permis au club présidé par Christophe Pietroniro de se stabiliser en régionale. "Cette saison, on veut vivre une saison sereine. La série semble nette plus abordable que la saison dernière, nous n’aurons rien à perdre" estime Christophe Lurkin. Bettincourt se rendra à Thuin B, ce samedi.

Saint-Georges B, de retour en régionale après quelques années d’absence, risque sans doute de souffrir dans un championnat bien plus compliqué que la P1. "On est conscient que ce ne sera pas évident toutes les semaines, sourit Alain Simon. Pour se sauver, on devra sans doute compter sur l’un ou l’autre joueur de l’équipe première et notre préparation ne fut pas optimale."

À noter que la deuxième équipe de Saint-Georges se rendra à La Vilette, ce week-end.