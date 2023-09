Le Saint-Georgien Alexandru Mitrus champion de belgique de tennis en 40-44 ans: "J'attendais ce titre depuis des mois"

En finale, il a ainsi disposé de Jérémy Cabu en deux sets, 6-1, 6-3. "Mais le match était bien plus disputé qu’il en parait, reconnaît Alexandru Mitrus. J’ai réussi à bien retourné son service, c’était la clé du match." Au total, le sportif de 44 ans, qui entraîne au Smash 2000 à Hannut et à Warfusée à Saint-Georges, n’aura concédé que neuf petits jeux sur l’ensemble de la compétition. "Avec la chaleur, ce n’était pas évident. J’ai néanmoins très bien joué en commettant très peu de fautes sur tout le tournoi. Ce titre, je l’attendais avec impatience, rigole l’intéressé. Je suis très heureux mais je dois également reconnaître que plusieurs bons joueurs de ma catégorie n’étaient pas présents."

Il n’empêche que la performance reste notoire, d’autant qu’Alexandru Mitrus participe à peu de tournois. "Comme c’était à côté de la maison, je n’ai pas hésité. À part quelques rencontres d’interclubs, je ne peux pas me permettre de faire plus étant donné que j’entraîne au Smash 2000 et à Warfusée, note le sportif qui a remporté, en 2013, le critérium en messieurs 1 de la province de Liège. Cette année-là, j’étais même à deux doigts de monter série A."

L’année prochaine, le Saint-Georgien, qui aura 45 ans, passe dans une autre catégorie et il souhaite évidemment remettre son titre en jeu. "Mais cette fois, je ne me mettrai aucune pression", assure-t-il.

Didier Mercenier aussi titré

En doubles messieurs 35 ans, le Waremmien Didier Mercenier a décroché le titre de champion de Belgique aux côtés de Thierry Olivier. Une nouvelle distinction pour celui qui gère l’école de tennis du TC Waremmien depuis plusieurs années maintenant.