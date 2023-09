Jogging - Du relief à Vierset-Barse ou du plat à Wasseiges, vous avez le choix ce week-end

De quoi affronter les 20km du trail proposé à Barsekétoise samedi après-midi ? C’est en tout cas la grande nouveauté de l’épreuve, troisième du nom, située à Vierset-Barse. "On a décidé d’innover afin de toucher un autre public. Et puis, c’est aussi l’occasion pour certains joggeurs de s’essayer au trail avec plus de distance et de dénivelé " explique Pierre Duchatelet.

Et du dénivelé, il y en aura avec plus de 500 de D +. Et même ceux qui se "contenteraient" des joggings classiques (6 et 11km) seront servis avec respectivement 100 et 200 de D +. "Disons qu’on a tout ce qu’il faut en termes de bois et de côtes, sourit l’organisateur. Et puis, on a la chance de collaborer avec de super propriétaires de terrains privés. Il y aura quatre passages de ce genre sur le trail et trois sur les joggings. On essaye vraiment de permettre aux participants de passer par des endroits normalement inaccessibles."

Les départs (à 15h30 pour le trail, 16h pour la course enfants, 16h30 pour le 11km et 16h45 pour le 6km) et arrivées se dérouleront au hall omnisports de Vierset-Barse où tout sera prévu pour passer un bon moment. "En plus de la cafétéria, on a prévu un espace extérieur avec petite restauration et bar vu qu’il fera bon ", conclut l’organisateur, qui espère attirer entre 300 et 350 personnes.

Dimanche, par contre, ce sera tout pour la vitesse à Wasseiges avec un parcours extra roulant. Et cela devrait partir vite, très vite même, puisque la particularité de l’épreuve est de proposer un temps scratch après un kilomètre. "Le premier homme et la première dame recevront 25 euros. Cela anime un peu la course, précise Jean-Pierre Smal. Pour le parcours, il n’y a pas de côtes dans la région (rires). Mais on emprunte des sentiers, des chemins de terre et de la route, on ne saurait pas faire autrement. Les tracés longent également la Mehaigne."

Et c’est au tennis des Lorrains que tout ou presque se déroulera pour cette septième édition. "Avec notamment une tombola gratuite pour tous les joggeurs. Le gros lot est un bon d’achat pour un vélo", abonde l’organisateur. Mais avant cela, il faudra courir. Et pour cela, rendez-vous à 9h45 pour les enfants (1.2km), 10h15 (11.5km) ou 10h30 (5.3km).