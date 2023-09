L’un des habitués du Challenge condrusien est en effet parvenu à réaliser le plus gros écart de la saison sur son plus proche poursuivant, Laurent Maes, avec plus de trois minutes d’avance. Une magnifique performance pour le coureur, d’autant que les conditions météorologiques extrêmes, avec une chaleur insupportable en pleine heure de pointe dans l’après-midi, auraient pu l’effrayer. Mais Julien Dethier est un habitué, et le tracé lui convenait plutôt bien. "C’est vrai que je pense que c’est la première fois que je m’impose dans un jogging avec autant d’avance, réfléchi l’athlète. Je ne me suis pas rendu compte de cette avance car quand on court, il est difficile de se retourner correctement. Je me suis évidemment rendu compte que je n’avais pas d’adversaire dans mon dos mais de là à m’imposer avec autant d’avance, je suis assez surpris."

Malgré la chaleur, Julien Dethier a largement apprécié le parcours et pour cause, l’intégralité, ou presque, de celui-ci se courait dans les bois. À l’ombre, donc. "C’était un superbe parcours. Mais il faut que je reconnaisse que c’était vraiment dur (rires). J’étais bien content de ne pas avoir eu de poursuivant plus proche car j’avais le temps de gérer mon allure pour ne pas monter dans le rouge."

Une victoire idéale avant son prochain objectif: le semi-marathon de Breda qui se déroulera le 1er octobre. "J’espère pouvoir le faire en 1h08, confie le joggeur. Je m’entraîne beaucoup, j’essaye de m’adapter au vu de la chaleur. "

Parmi les grosses performances à retenir, la 7e place de Manon Lambotte est sans doute la plus impressionnante. Première dame, elle termine avec 4 minutes d’avance sur Rebecca Dubois.

Sur la distance de 4.67km, c’est le jeune Victor Mullens qui a pris le meilleur sur son opposant direct, Jean-Éric André, qui termine à 30 secondes de son cadet. Le podium est complété par Nathan Delvaux alors que chez les dames, Maya Dussard a pris sa revanche de la veille à Hannut et s’impose avec brio devant Klara Frison. Mais au vu de la chaleur, l’expression: "le principal est de terminer" prenait tout son sens, en rajoutant éventuellement "en bonne santé.