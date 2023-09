Football féminin - Waremme réalise un neuf sur neuf (+ tous les autres résultats de nos équipes)

Si vous vouliez voir du spectacle sur un terrain de football, c’était du côté de Waremme qu’il fallait se trouver. L’équipe de Maxime Raskin est en effet parvenue à remporter sa troisième rencontre de rang. Et ce, de manière spectaculaire avec treize buts inscrits en l’espace de 90 minutes. De quoi rendre fier le coach wawa. "Nous sommes rapidement menés, mais nous revenons bien dans la rencontre et à partir de ce moment-là, ça a été une avalanche de buts. C’était un chouette match, engagé, avec beaucoup de spectacle et une chouette ambiance car de nombreux jeunes du centre de formation sont restés nous voir. Et de ce que l’on m’a dit, ils ont été très surpris du niveau de jeu proposé. "