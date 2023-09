Football féminin: imbroglio pour Amay, forfait contre Seraing Athlétique par sécurité : "Nous sommes extrêmement déçus"

Selon les personnes interrogées, tout cela aurait eu lieu après des menaces écrites par une joueuse sérésienne, et prises très au sérieux par Amay. Georges Jespers, le président du club, affirme qu’il fallait prendre une décision de bon père de famille, même si cela n’était pas évident. "Effectivement, j’ai vu les messages et ils étaient sérieux. Par rapport à l’image du club, qui a été terni par quelques faits ces derniers temps, nous voulons être irréprochables. Les valeurs de respect ont toujours été essentielles pour nous et je ne voulais pas prendre le risque d’un pugilat sur le terrain. C’est une décision compliquée, mais sage. "

Comme expliqué précédemment, Philippe Gilon a du mal à accepter cette décision. Il la respecte, la comprend, mais estime qu’en agissant de la sorte, Amay donne finalement raison à la joueuse en question. "Nous avons été mis face à la décision prise par notre comité, regrette le T1. Je pense que nos dirigeants ont raison de réagir de la sorte, mais je reste extrêmement déçu car nous étions toutes et tous motivés. Par contre, j’espère vraiment que le club va réagir plus fermement par rapport à cet incident. Je sais que le président veut qu’Amay aie la plus belle image possible et c’est tout à fait normal, mais on ne doit pas accepter ce genre de comportements afin d’éviter d’ouvrir la porte à de nombreux autres soucis du genre. "

Gianesse: "Un manque de communication"

Du côté de Seraing Athlétique, qui va donc hériter des trois points, on tombe des nues. Véronique Gianesse, l’entraîneure du club, estime qu’une meilleure communication aurait permis d’éviter de nombreux soucis. "Toute l’équipe est déçue de la décision d’Amay. Cette histoire prend des proportions folles, alors que si le club nous avait simplement contactés, on se serait arrangé pour vivre une rencontre sans aucun problème. D’autant que les Amaytoises auraient proféré aussi des insultes. Il y a eu un manque de communication. "

Au final, c’est bien le football qui sort perdant dans cette histoire. Si Amay et Seraing Athlétique devaient s’affronter ce dimanche, les deux équipes joueront finalement en match amical, chacune de leur côté, au détriment de l’esprit sportif.