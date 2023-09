Cyclo-cross - La bonne santé du Challenge Henri Bensberg qui passera par Hannut et Waremme cet hiver

En Wallonie, il faudra encore attendre un bon mois avant de voir les premières courses sur les sentiers et pistes des sous-bois et prairies. Même si des initiatives sont déjà en place, comme des séances d’entraînement collectives aux quatre coins de la Wallonie Il n’empêche, le calendrier sera bien rempli. Avec notamment le désormais traditionnel Challenge Henri Bensberg. Ce précieux outil de promotion de la discipline sera officiellement présenté au mois d’octobre, à Liège. Mais ses manches sont déjà connues. Et elles sont nombreuses. "Nous avions en général une moyenne de six à sept manches depuis le début de notre aventure, commente la cheville ouvrière du challenge, Christian Gilon. Nous en avions huit l’an passé, mais il y en aura onze pour cette édition 2023. Avec trois nouvelles épreuves."

La preuve que la discipline est en plein boom et que le Challenge Henri Bensberg attire de plus en plus d’adeptes, mais aussi d’organisateurs. "Nous remplissons donc au maximum le calendrier, avec l’exigence de terminer notre édition de l’année au plus tard pour la période de Noël pour laisser les clubs formateurs des coureurs avoir le temps de bien préparer la saison de route, répond Christian Gilon. Ceux qui participent à notre Challenge Henri Bensberg peuvent effectuer une coupure après la dernière manche, toujours prévue à Waremme (une tradition depuis de longues saisons) avant d’attaquer les entraînements en vue de la saison de route." Une saison qui débute à la fin de l’hiver.

Les dates de l’édition 2023

15 octobre : Libramont.

22 octobre : Orp-le-Grand.

29 octobre Malmédy (Championnat FCWB de la section Liège).

1er novembre : Theux (La Reid).

4 et 5 novembre : Flémalle.

12 novembre : Banneux.

19 novembre : Soumagne (Wégimont).

3 décembre : Hélécine.

10 décembre : Soiron.

16 décembre : Hannut.

23 décembre : Waremme.