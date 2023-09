Cyclisme - Belle expérience hexagonale pour les jeunes du TCH: "C'est différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire"

Du coup, c’est avec une délégation élargie (NDLR: huit jeunes cyclistes du club, un membre du VCA et quatre encadrants) que le TCH, muni de deux voitures et d’une camionnette, a avalé les 3h30 de route. "Nous avions huit minimes et un cadet, ajoute le papa d’Enzo. Cela nous a demandé une très grosse organisation et de nombreuses réunions car il faut transporter les vélos, les rouleaux d’échauffement, etc. "

Départ pris samedi matin, la belle petite bande est arrivée dans l’après-midi avant un petit décrassage et une reconnaissance du parcours pour la course du lendemain. "Franchement, c’est une belle expérience pour eux de faire une course à l’étranger, de partir en équipe avec des encadrants. C’est vraiment différent de ce qu’ils ont l’habitude de faire tous les week-ends, poursuit Grégory Gridelet. Nous avions loué un gîte afin de vivre comme des professionnels. C’est une expérience qui ravit forcément les enfants car ils sont encadrés par des moniteurs et doivent faire attention à ce qu’ils font avant la course du dimanche. "

Et c’est sous un soleil de plomb que les jeunes pousses du TCH se sont finalement élancées le dimanche pour un contre-la-montre en matinée avant la course en ligne l’après-midi. Avec un certain succès puisqu’Enzo, le fils de Grégory Gridelet, a terminé septième puis troisième pour une très belle quatrième place au général. "Il avait comme objectif de faire un Top 5 voire un podium, opine son papa. Au niveau de l’ambiance, c’est superbe, il y a beaucoup de respect entre tout le monde. Et puis, je pense que l’organisation est contente de recevoir une équipe étrangère. Pour eux, la mission est réussie."

Et elle l’est tellement bien que le Team Cycliste Hesbaye prévoit déjà de reprendre la route de Berzy-le-Sec dans un an. Le rendez-vous est d’ores et déjà presque pris !