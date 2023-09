BC Hannut C 58-Haut-Pré 72

Première période compliquée pour des Hannutois ne pouvant se reposer que sur les 17 points d’un magnifique Vanherck pour faire avancer le marquoir avec un -17 au marquoir à la pause. Au 2e acte, les troupes de Timothy Stemgee allaient corriger la donne, moins permissives défensivement. Malheureusement, faute d’impact offensif, le 2e quart était équilibré (28-25) mais ne permettait pas de remettre la victoire visiteuse en question. À noter les 5 fautes de Jabas et l’exclusion (2 techniques) du coach.

QT : 11-19, 19-28 (30-47), 13-10 (43-57), 15-15.

HANNUT : In’t Groen 0, Gillis 3, Lefevre 0, Plainevaux 9, Vanherck 21, Jabas 14, Dyl 2, Stemgee 5, Delvaux 0, Michotte 1, Materne 3.

Série B

Union Huy Basket C 58-RBC Awans C 53

Sans point de repère, les Hutois se lançaient fébriles dans ce championnat. Et s’alignaient sans Bolly, Cremers et Vanhees. "Le match a constamment été serré. Sans réussite dans le premier quart, les visiteurs prennent ensuite le dessus par leur avantage de taille. Aux vestiaires, j’espère libérer les joueurs en leur demandant de se baser sur la rapidité de nos 1 contre 1 et nos transitions. On gagne alors en intensité défensive pour revenir mais les fautes nous mettent en difficulté. Heureusement, tout se débloque dans le dernier quart. La défense se durcit, les ballons sont interceptés et le rebond maîtrisé par Gaspart. Danze nous libère avec une bombe à 3 points et une assist pour Lambotte afin de l’emporter", résume Nicolas Danze.

QT : 9-9, 13-18 (22-27), 18-15 (40-42), 18-11.

HUY : Lemaître 14, Kexel 0, Braida 7, Gaspart 5, Belli 0, Delhez 10, Lambotte 4, Danze 18.

Dison-Andrimont C 65-Espoir Hamoir 57

Désillusion pour Hamoir qui, après avoir fait la course en tête pendant toute la rencontre, allait perdre pied dans la dernière ligne droite. Il faut dire que la pression locale n’a fait qu’augmenter en 2e période alors que les coups de sifflets pleuvaient. Une technique au banc, une autre au coach, les sorties pour 5 fautes de Gilkin, Quintart et T Pire (sur deux techniques), cela fait beaucoup pour tenter de gérer le dernier quart.

QT : 11-15, 18-20 (29-35), 15-12 (44-42), 21-10.

HAMOIR : G Pire 6, Quinten 11, T Pire 9, Quintart 12, Michel 2, Gilkin 11, Coumanne 4, Haese 0.

Haut-Pré Ougrée B 59-ABC Waremme B 42

Pour la première de William Scott et son groupe, l’addition a été salée lors d’une première période à sens unique: 44-14. Un seul panier de plein jeu par Thirion dans le 2e quart, la messe était dite. "Vingt premières minutes catastrophiques puis un arbitrage n’aidant pas. Résultat, des coups se perdent des 2 côtés et on est par moments à la limite de la bagarre générale alors que le match est plié depuis longtemps", regrettait William Scott.

QT : 18-9, 26-5 (44-14), 8-13 (52-27), 7-15.

WAREMME : Korda 0, Rorive 3, Lamproye 6, Munk 4, Fiacre 7, Thirion 8, Cornet 0, Collin 5, Van Keirbilck 5, Kayembe 0, Claes 4.

Série E

BC Hannut D 63-Theux 33

Alors que Zekhinini sauvait les meubles dans le premier quart (6-12), les Hannutois allaient progressivement redresser la pente. Egalisant à la pause, les troupes de Didier Delfosse sortaient ensuite des vestiaires avec une énergie et une disposition décisives. 27-4, Theux n’existait plus alors que De Baker enchaînait les paniers pour faire le break.

QT : 6-12, 18-11 (24-23), 27-4 (51-27), 12-6.

HANNUT : Gilles 1, Plomteux 2, Baldewijns 4, Delfosse 0, Debled 7, De Baker 23, Hubert 2, Zekhinini 18, Penneman 4, Hentschel 2.

Série F

Rebond Neuville C 69-BC Belleflamme AP 73

Suspense pendant 45 minutes dans une salle de Neuville scotchée par cette rencontre menée pendant 35 minutes par des locaux emmenés par Godyn mais qui se faisaient remonter pendant le money-time puis dépassés dans les minutes supplémentaires.

QT : 10-10, 21-14 (31-24), 21-25 (52-49), 10-13 (62-62), 7-11.

NEUVILLE : Criminisi 12, Devolder 14, Godyn 24, Vanstraelen 0, Bauduin 2, Rorive 9, Clerinx 3, Vanderheyden 3, Lucas 0.