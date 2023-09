Basket-ball (Coupe AWBB): pas de risque pour ce match d’entretien pour le BC Hannut

Maintenant, la dynamique a un peu changé pour des Hesbignons dont les énormes soucis d’effectifs ont abouti à 4 revers consécutifs par la suite. Éliminé de la coupe provinciale et avec un zéro pointé en championnat, le groupe mange son pain noir et ne peut qu’attendre le retour aux affaires de toutes ses forces vives. D’ailleurs, le président Lambert ne le cache pas, la rencontre de ce vendredi est plus une corvée qu’une récompense. "Le but de cette rencontre sera uniquement de ne pas y enregistrer des blessés pour que, par la suite, nous ayons un noyau compétitif à l’occasion de la troisième rencontre de championnat, notre unique objectif ", explique un Président qui pourrait prendre des joueurs des divisions inférieures pour compléter le noyau tout en espérant peut-être une surprise dans les prochaines heures.