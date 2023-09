Waremme recevait Habay-la-Neuve ce mercredi soir en D3 ACFF : voici ce que ça a donné

Équilibrée durant une bonne demi-heure, la rencontre bascule à la 39e sur coup franc. Dean Denruyter botte le cuir magistralement, il est vrai dévié par un défenseur de Habay, et envoie la balle dans la lucarne de Bartholomé. La fin de première période

Après la pause, les débats deviennent plus intéressants. À l’instar de la première période, c’est Waremme qui mettra d’abord le nez à la fenêtre, sans pour autant inquiéter l’arrière-garde luxembourgoises. Des Waremmiens qui peuvent nourrir des regrets puisque durant les vingt dernières minutes, Habay-la-Neuve se réveille et hausse son niveau de jeu. A la 71e, Vialette s’élève plus haut que tout le monde et égalise de la tête. Dans la foulée, Léonard, rentré quelques minutes auparavant, double la mise pour les siens (1-2). Cruel pour des Stadistes qui auraient mérité un petit point!

Arbitre : Simon Corbay.

Cartes jaunes : Vialette

Buts : Denruyter (1-0, 39e), Vialette (1-1, 71e), Léonard (1-2, 73e).

WAREMME : Lemire, Dumoulin, Maglio, Denruyter, Rihon, Javaux, N’Tumba, Lucania, Memeti, Scakais, Bustin.

HABAY-LA-NEUVE : Bartholomé, Poncelet, Vialette, Reyter, Thomas, Poncin, Duracak, Copette, Deom, Molinari.