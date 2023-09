Maxime Deprez, un capitaine en or, abandonné dans le navire de Lensois B (P4A): "Le début de saison est cauchemardesque"

L’an dernier, la saison patronnée était louable: neuvième à cinq points de Fize B et devant Hannut B avec dix longueurs d’avance. Aujourd’hui, les cartes semblent être distribuées autrement, ou la faute à pas de chance. "Comme je l’ai déjà dit, la série est plus relevée ", répète Michaël Tombal, le mentor lensois. Mais est-ce le seul changement notable ? Maxime Deprez a sa petite idée. "Certes le début de saison est cauchemardesque, commente le milieu de terrain. Par contre, on remarque qu’il y a un réel manque d’engagement de la part de certains vis-à-vis du groupe. On est en septembre et des joueurs partent encore en vacances. C’est déplorable quand on sait qu’on n’a pas loin de dix joueurs, voire plus, qui ne peuvent être présents dans une rencontre qu’on devait absolument remporter. Pourtant le noyau n’a pas tant été modifié par rapport à l’an dernier. Mais quand on joue au football, on sait qu’à partir d’août on doit être constamment disponible. Je ne sais pas quoi dire d’autres."