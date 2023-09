Hamoir sans Cusumano

Pour le derby face à Stockay, Doneux a repris la course mais est encore trop court. Cusumano est suspendu.

Stockay : les blessés bientôt de retour

Kitoko, Boseko, Saidi, Kotcharov et Rayane ne seront pas disponibles pour la joute face à Hamoir. "La victoire face à Jette a fait du bien et les blessés reviennent progressivement" assure Manu Valoir.

Verlaine sans Camara

Pour aller à Ganshoren, Camara est suspendu. Ramadani et Reciputi restent blessés. "On n’a pas débriefé sur la rencontre du week-end passé mais on est dans la bonne vibe" assure Fabrice Pavone, le T3.

Warnant : un incertain

Pour recevoir Meux, seul Biscotti, touché à la cheville, est incertain.

D3 ACFF

Union Hutoise : deux blessés

L’Union Hutoise recevra Marloie samedi sans Espeel et Bakala. "Tous les deux sont blessés", explique David Pauly.

Wanze/Bas-Oha sans Honay ?

Gilson, Mottet et Carraro restent blessés. Honay, qui s’est fait mal à l’entraînement ce mardi, est incertain.

Provinciale 1

Fize sans Wojciechowski

Pour le derby face à Hannut, tout le monde sera là sauf Wojciechowski, toujours blessé. En amical, Fize a fait 0-0 face à Orp, une P3 du Brabant.

Geer privé de 4 joueurs

Pour affronter Flémale, Georges, Brassinne et Dubuisson sont blessés. Coulon bosse. On est sans nouvelles de Vrijdags.

Hannut : pluie d’absents

Jofray Hella ne pourra pas compter sur Fraccari (déchirure), Dokens (déchirure), Willé (entorse) et Leloux (adducteurs).