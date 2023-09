La superbe réaction des Haneffoises

"On a réussi à éviter le doute en remettant directement notre basket en place , félicitait Frédéric Carton, le coach de la R2 de Haneffe après la superbe victoire contre Fleurus. On a fait la meilleure première période de la saison, encore plus complète que celle contre la R1 de Neufchâteau. Vitesse, transitions, jeu placé… la balle allait où nous voulions en commettant très peu d’erreur. Notre défense a ensuite fait la différence, la bombe de Bievelez nous mettant hors de danger." En P1, les Haneffoises ont retrouvé Spa, comme la semaine dernière avec le même résultat: un revers sans équivoque. "Dans des conditions encore compliquées au niveau de l’effectif impossible de rivaliser contre une telle équipe que nous retrouverons encore en coupe" , résume Sabine Herben.