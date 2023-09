Football : voici le classement des buteurs en P3A liégeoise après la 5e journée

Football - P3A: À l’image d’Enzo Delcambre, Flémalle B impressionne

Avant la saison, nous avions pointé Flémalle B comme une potentielle déception. Assez discrète dans les médias, force est de constater que l’équipe de Modesto Mancuso nous a parfaitement répondu sur le terrain. À l’image de son gardien, Enzo Delcambre, seulement 19 ans, la jeunesse flémalloise est particulièrement efficace et la victoire 3-0 contre Oreye doit servir d’exemple. Le jeune portier, arrivé de Stockay B il y a deux ans, semble en tout cas avoir effectué le bon choix. " Je n’ai pas vraiment hésité à descendre plus bas pour prendre du temps de jeu et remonter par la suite. Je peux m’entraîner avec le noyau A et j’espère y être titulaire dans le futur. "