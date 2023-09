Challenge hesbignon: un podium de folie pour les Foulées Hannutoises

Et l’organisateur ne se trompe pas. En effet, le vainqueur se nomme Enzo Noël. L’un des meilleurs athlètes de l’arrondissement a fait parler son talent pour s’imposer sur la longue distance en 31.54, soit une minute de mieux sur Quentin Poncelet et son frère Adrien.

Malgré son expérience, Enzo Noël semble avoir souffert de la chaleur. "Je ne me plains que très rarement, mais la chaleur était excessive. Je pense à ceux qui n’ont pas l’habitude de courir, ils ont dû souffrir. Merci en tout cas à l’organisation pour les deux ravitaillements."

Dans une course qui s’est jouée finalement dans un virage au troisième kilomètre, Enzo Noël a pu faire parler toute son expérience. "Je me prépare pour le marathon par équipe de Varsovie, où j’espère courir entre 2 :15 :00 et 2 :20 :00. J’avais les jambes lourdes, donc j’espérais un départ prudent mais malheureusement, mon frère ne sait toujours pas gérer ses efforts (rires). Au troisième kilomètre, j’ai voulu me mettre en tête afin de me protéger en vue d’une blessure car le chemin était piégeux et finalement, j’ai pris 20 mètres sur Quentin (Poncelet). De là, j’ai hésité entre me relever pour courir ensemble ou partir seul. J’ai opté pour la seconde option, mais la fin fut compliquée. "

Du côté des dames, Sandrine Host s’est montrée impériale devant Christelle Mingneau. Sur la distance sprint, c’est à nouveau Lucas Lamatina qui s’est montré le plus solide devant Dorian Grandjean, en finissant avec une petite trentaine de secondes d’avance alors que chez les dames, Florine Delrez est parvenue à battre Maya Dussard pour six petites secondes.