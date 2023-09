Waremme (D3 ACFF B) reçoit Habay-la-Neuve ce mercredi soir: "Un sérieux candidat au titre"

Au repos dimanche en raison du match de Coupe de Belgique entre Habay-la-Neuve et Meux, les Waremmiens seront de la partie ce mercredi soir. "Habay ? C’est tout simplement un sérieux candidat au titre, explique le coach waremmien. Je n’entends que du bien positif à leur sujet. Leur belle aventure en Coupe de Belgique en est d’ailleurs la preuve."

Qu’à cela ne tienne, les Stadistes ne comptent pas partir en victime consentante. A domicile, ils doivent faire preuve d’abgnégation. "Lors de notre première rencontre chez nous (NDLR : face à Mormont), j’ai vu de très belles choses mais on a manqué d’expérience. Cette fois, nous n’aurons absolument rien à perdre. On doit tenter le coup à fond et si accroche un point, c’est déjà pas mal. Ce n’est que le début de saison, on a encore pas mal de boulot mais je suis très content de ce que je vois aux entrainements. On sera prêt pour cette superbe bataille", précise un coach qui ne se met aucune pression. T.B.

Arbitre : Simon Corbay.

WAREMME : Etienne, Saint-Mard et Degembe sont en vacances, alors que Gillard est suspendu.