Triste bilan pour nos régionaux : presque tout le monde à 0 sur 2

En provinciale 3, Stéphane Jurkowski et ses Hannutois ont raté le coche avec la venue de Tilff. "Les semaines se ressemblent car j’estime que l’adversaire était prenable. Mais nous leur avons donné le match en loupant plus de 20 lancers et en ne prenant pas les rebonds. Nous avions plusieurs absents mais nous aurions dû être à 2 sur 2. Ce n’est pas la crise mais il va falloir aller chercher une victoire pour prendre confiance!"

Revers bien plus conséquent pour l’ Union Huy B, réduite à 33 malheureux points contre Awans. Et que dire des 120 points encaissés par La Villersoise B de Patrick Jossens à La Vaillante? Il y a clairement encore du travail.

Enfin, les Braivois se sont aussi pris les pieds dans le tapis à Montegnée avec un 3e quart catastrophique (22-9) malgré les efforts du duo Vanoverschelde-Grevesse. "Le début de match était fort équilibré puisqu’on revient à 23 partout à deux minutes de la pause avant de craquer pour rejoindre les vestiaires à 33-23. On reprend bien, refaisant la moitié de notre retard mais, lors des 3 minutes à sens unique, le marquoir s’affole encore (56-32). Mais on a eu une superbe réaction dans le dernier quart pour ne rien lâcher malgré le score. Nous ne sommes battus que de 17 points chez un ténor en faisant entre 25 et 30 pertes de balle et un 12/28 aux lancers, ce n’est pas négatif.", assure Romain Pirlet.