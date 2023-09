Nicolas Oudenne (Wanze) l’assure : "Nous allons rebondir"

Et c’est déjà ce qui s’est passé vendredi. "Aller en position de faiblesse dans une salle comme celle de Jupille face à un adversaire ambitieux et qui lançait sa saison, ce n’était pas un cadeau. On a fait un bon match, rivalisant pendant plus de 30 minutes. Puis, il faut admettre que les locaux ont eu un passage de feu que nous n’avons pas pu contrôler, résume l’ancien pivot de Haneffe. Mais nous avons fait un bon match chez un cador et c’est positif pour la suite. On va maintenant préparer notre match de coupe AWBB, dimanche lors de la venue de Mont-sur-Marchienne, puis surtout le duel contre Liège en championnat à côté duquel nous ne pouvons pas passer. Je suis confiant, on va lancer notre saison."