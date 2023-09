Gravement blessé à la colonne vertébrale, Florian Colon lance un appel aux dons : "Les frais médicaux liés à mon hospitalisation et à ma rééducation sont considérables"

Ce mardi 12 septembre 2023, Florian Colon a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux.

"Je m’adresse à vous aujourd’hui avec une humble demande d’aide et de soutien.

Récemment, ma vie a été profondément bouleversée par une chute accidentelle qui m’a privé de l’usage de mes jambes. C’est une épreuve difficile que je traverse, mais avec votre amour et votre soutien, je suis déterminé à surmonter ces défis.

Les frais médicaux liés à mon hospitalisation et à ma rééducation sont considérables. De plus, en tant que personne paraplégique, je dois investir dans un équipement essentiel pour regagner une certaine indépendance, notamment une chaise roulante sportive, une voiture adaptée ou encore des travaux dans la maison. Certes une partie des frais peut être pris en charge par des organismes tels que l’AVIQ, mais pas l’entièreté malheureusement. Afin de récolter des fonds pour couvrir ces coûts, j’ai décidé d’organiser plusieurs activités de collecte de fonds. J’aimerais vous inviter à nous rejoindre lors de ces événements à l’aide de cette page dédiée où je partagerai également des photos et des mises à jour sur mon parcours de rééducation. Vous pourrez ainsi suivre ma progression et voir comment vos contributions font une réelle différence dans ma vie.

Si vous êtes en mesure de faire un don, de participer aux activités de collecte de fonds ou simplement de partager cette demande avec votre réseau, cela signifierait énormément pour moi. Chaque geste de générosité me rapproche un peu plus de la réalisation de mes objectifs.

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre solidarité, votre amour et votre soutien pendant cette période difficile. Votre présence dans ma vie est une source de force inestimable.

Mon numéro de compte est: BE37 0016 6119 5728"