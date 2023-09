Football : voici le classement des meilleurs buteurs de la P2A liégeoise après 5 journées

CARTE BLANCHE | Sous 35 degrés, doit-on obligatoirement jouer ?

Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, le risque de malaise est plus élevé que d’habitude et pourtant, seule une pause boisson est autorisée comme démarche. Mais peut-on et surtout, doit-on faire quelque chose quand le mercure explose ?