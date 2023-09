Football - P3A: Templiers-Nandrin B est talentueux mais le manque d’expérience pourrait être fatal

Pourtant, le talent ne manque pas. Les jeunes proposent un beau football. Mais face à Vyle-Tharoul, il est nécessaire de reconnaitre que les Rouges ont baissé les bras bien trop vite. Entre des erreurs individuelles, des joueurs qui s’arrêtent pensant à un hors jeu et un manque de créativité offensive, il reste énormément de travail pour pouvoir être une équipe qui fait le tempo en P3A. "I l me manque un joueur d’expérience par ligne, regrette d’ailleurs André Jamers. Il manque pour le moment un peu de tout à cette équipe. Entre l’impact physique, et la volonté de se battre jusqu’au bout, ça n’est pour le moment pas évident."