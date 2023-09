Football - P3A: Auteur d’un triplé, Hugo Luca emmène Vyle-Tharoul vers une belle remontée

Si Vyle-Tharoul avait débuté sa saison avec un injuste 0 sur 9, le groupe dirigé par Pierre Genard se rattrape très bien en enchaînant deux victoires de rang avec onze buts inscrits pour zéro encaissé. De quoi se relancer ? Hugo Luca en est intimement convaincu. "Je pense que nous allons d’abord essayer de nous placer en vue du tour final et de cette fameuse cinquième place. Ensuite, on verra bien pour la suite. Je n’ai pas peur du retard car si nous avons eu un creux au début de saison, les autres équipes en auront probablement un aussi dans le courant du championnat. L’objectif sera surtout d’être constant et de parvenir à enchaîner les bonnes performances."

Comme dit précédemment, Hugo Luca en est déjà à sept buts. Un record pour lui après cinq matchs et, surtout, une magnifique performance pour un gars qui ne joue pas spécifiquement à la pointe de l’attaque. "C’est vrai que je me sens bien et que je marque beaucoup. Maintenant, je n’ai pas encore donné assez d’assists mais ça, ce n’est pas grave (rires). C’est très bien, mais le plus important pour l’équipe et moi-même sera évidemment d’enchaîner."

Avec justement la réception de Huccorgne dimanche. Un autre solide test qui pourra déjà bien orienter la suite de la saison pour les deux formations.