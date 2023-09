En P3, Haneffe B l'emporte contre Flémalle B grâce à un grand Denis

Vaincus lors de la première journée, les Templiers retrouvaient plus de forces vives au moment de recevoir des Liégeois ayant remporté leur première rencontre. Mais les compteurs ont été remis à égalité au soir de cette joute remportée par les troupes de Louis Stouvenakers. "Le groupe a réussi un super match offensivement parlant. Et c’est vraiment toute l’équipe qui a bien travaillé pour trouver Denis et Watrin pendant toute la rencontre. Ces deux joueurs étaient en forme et on a intelligemment profité de leur réussite, explique le coach. Cependant, il est dommage de ne pas avoir su tuer le match plus tôt dans la partie. Il a fallu attendre le tout dernier quart pour voir les gars faire bloc défensivement et, ainsi, faire le trou pour l’emporter."