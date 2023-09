Dimitri Ceulers (16 ans) a disputé ses premières minutes en championnat avec Waremme: "Je rêve de jouer avec mes deux frères et mon papa"

Aux côtés de Guillaume, Dimitri prend son pied. "J’avais déjà eu l’occasion de jouer un match amical face à Huy en début de saison. Quand Guillaume me donne un conseil, je l’écoute plus que personne d’autre (rires). C’est une chance de pouvoir évoluer tous les deux dans une même équipe, poursuit l’intéressé. Mon rêve, ce serait de pouvoir jouer avec mon papa (NDRL : Luc) et mes deux frères sous les couleurs de Waremme."

Actif également avec la P4, coachée par Jordan Corvers, et les U18 régionaux, entraînés par Hervé Piedboeuf, Dimitri Ceulers s’épanouit pleinement chez les Hesbignons et progresse à vitesse grand V. "Il possède une grosse marge de progression, assure Guillaume. J’essaye de le guider au maximum quand il est avec moi. À Waremme, il a l’opportunité d’évoluer dans un club qui fait confiance aux jeunes."

Une aubaine pour les Ceulers, Bellem, Proesmans ou encore Boscic.