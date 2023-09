CARTE BLANCHE | Sous 35 degrés, doit-on obligatoirement jouer ?

Que ça soit le hockey, le football, le tennis et bien d’autres sports, pratiquement tous les acteurs de notre arrondissement se sont dépensés sans compter aux alentours de 15 heures, là où le mercure était à son sommet. Du côté de Templiers/Nandrin et de son synthétique par exemple, la température était même de 35 degrés sur la fausse pelouse à la mi-temps.

Mais doit-on réellement jouer sous ses conditions ?

La question mérite d’être posée. Quand on sait que Geoffrey Ciamarra, joueur de Habay-la-Vieille, a été emmené en ambulance ce dimanche après le match à Meix-devant-Virton après avoir été victime d’un malaise, qu’Alexis Pessotto a dû sortir à la mi-temps pour Wanze/Bas-Oha et que de nombreux joueurs se sont plaints de cette chaleur étouffante, le football et autres sont-ils vraiment “des sports d’extérieurs, qui doivent se jouer dans toutes les conditions”.

Demandez cela à mon père, il vous répondra que “oui, car à mon époque, on jouait même quand il neigeait”. D’ailleurs, à son époque, il allait au sport à vélo, et marchait plusieurs kilomètres pour aller à l’école… Par contre, demandez à Alain Fays, l’entraineur de Warnant B ce qu’il en pense, la réponse est bien différente. “Pour moi, il faut trouver une solution pour remettre car c’est beaucoup trop dangereux.”

L’avis d’Olivier Parmentier est intéressant de son côté. “J’estime que les équipes qui travaillent très dur à l’entrainement sont avantagées dans ces conditions.” Et il a raison, le courage paye dans ce genre de situation.

Néanmoins, une réflexion sur l’équité sportive se pose dans ce genre de conditions. Pierre Genard, le conseiller sportif de Vyle-Tharoul, n’a pas hésité à sortir ses deux milieux de terrain à la mi-temps. “Ils ne pouvaient faire que 45 minutes car après, ça pouvait être dangereux”. Du coup, les équipes avec de gros moyens et donc, un plus grand noyau, seront toujours avantagées aussi par rapport aux plus petites. Un vrai problème.

Mais alors, que faire ?

Il serait facile de parler de remise générale en cas de trop fortes chaleurs. Sauf que lorsque l’on connait le calendrier, ne doit-on pas essayer de préserver au maximum les dates libres pour contrer les dégâts des intempéries hivernales ? Malheureusement, tous les clubs n’ont pas les moyens pour s’offrir un éclairage de qualité nécessaire pour jouer en semaine.

Et puis, où placer le marqueur concernant la chaleur ? La Belgique est un pays fabuleux où lorsqu’il commence à faire chaud, l’air disparait en parallèle comme par magie. Mais un 25 degrés sans vent n’est-il pas finalement plus désagréable qu’un 30 degrés avec une bourrasque légère ?

Bref, on a l’impression que les solutions ne sont pas légion. Tout ce que l’on peut affirmer par contre, c’est que le football n’est qu’un jeu au final. Et risquer de faire un malaise pour un jeu, ça offre une réflexion intéressante…