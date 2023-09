Absent des parquets depuis 3 ans, Edie Tshikala retrouve du plaisir à Haneffe: "L'équipe est ambitieuse"

Samedi, dans le derby hesbignon face à Waremme, les Haneffois ont fait parler leur expérience. Bien plus complète que Waremme, l’équipe locale a pu compter sur un Maxime Gonda et Bastien Ewbank, deux joueurs de moins de 25 ans, des grands soirs. "Par rapport à la saison dernière, l’équipe est bien plus solide offensivement et défensivement. Samedi, on a prouvé que nous étions à la hauteur. Bien sûr, il y a encore pas mal de travail mais je suis satisfait de mes gars. Ceux-ci montent en puissance et la cohésion et de plus en plus présente" sourit le coach.

Un coach qui a notamment pu apprécier la première d’Edie Tshikala. À 25 ans, le Liégeois passé par Blégny, Atlas Jupille, Pepinster ou encore Ninane n’avait plus disputé un match depuis trois ans. "Mes sensations? Elles sont excellentes. Je pense avoir fait le job, dit-il. Je dois évidemment encore retrouver le rythme mais mon intégration au sein de l’équipe est bonne."

Très bien rentré dans le deuxième quart-temps, Edie Tshikala apporte une solution supplémentaire aux Templiers. Une aubaine pour le staff haneffois. "Je suis satisfait car il a déjà montré de quoi il était capable. Pour l’instant, Edie n’a eu qu’un seul entraînement avec nous. Il ne connaît pas encore nos systèmes mais il a déjà prouvé qu’il avait du basket" se réjouit Jérémy Prinsen.

À Haneffe, Edie Tshikala ne connaissait pourtant pas grand monde. "Je suis arrivé dans le club un peu par hasard, avoue l’ancien équipier de Thomas Parent. J’avais envie de reprendre le basket. Un jour, quelqu’un du club est venu m’accoster dans la rue et l’histoire était en marche…"

Une belle histoire qui n’est donc pas prête de s’arrêter en si bon chemin. Surtout qu’Edie Thikala a déjà été adopté par les Templiers.