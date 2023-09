Pierre Longueville a dû bricoler avec Dierickx en défense contre Faimes

Quel casse-tête vécu par Pierre Longueville ce samedi soir contre Faimes! En l’absence de Benjamin Petit et Momo Sylla, de retour de blessure, l’entraîneur thisnois a fait confiance au duo De Vierman - Bertrand en défense centrale. Mais lorsque l’ancien capitaine de Rochefort sort à la 41e suite à des douleurs ressenties dans le talon, le mentor hannutois a décidé de faire confiance à Hugo Dierickx en tant qu’arrière-central. " Et il a réalisé un superbe match , apprécie le T1. Je savais que je pouvais compter sur sa vitesse et sa lecture de jeu. "