Noah Miévis (Warnant) : "Ce club, c’est un coup de coeur"

Titulaire lors de la première journée face à Acren, le flanc de 21 ans est depuis lors cantonné à un rôle de remplaçant. Dimanche, il est d’ailleurs monté au jeu à la 70e.

"Je me sens vraiment bien dans cette équipe. Bien sûr, j’aimerais avoir un maximum de temps de jeu mais je ne dois pas m’emballer. Le coach sait de quoi je suis capable et il me fait monter au jeu pour que j’apporte ma vitesse. Pour l’instant, je pense qu’il est content de moi, explique l’ancien Waremmien. Warnant, c’est un coup de cœur. L’ambiance est familiale, on se voit en dehors avec le reste du groupe. Cela change de l’ambiance à Waremme et Verlaine. Malgré notre partage à Binche, on a encore fermé la buvette (rires). C’est pour ça aussi qu’on fait du foot toutes les semaines."

Bien dans sa tête, Noah Miévis espère maintenant franchir un nouveau palier. "Mon arrivée à Warnant est le meilleur choix que je pouvais opérer. À Verlaine, la saison dernière, le noyau était beaucoup trop gros et l’entente avec le coach (NDLR: Marc Segatto) n’était pas optimale. Quand je compare les entraînements à Warnant et Verlaine, il y a un monde de différence. Il y a bien plus d’intensité dans mon nouveau club, poursuit Noah Miévis. C’est vraiment ce que je cherche car je suis encore très jeune et ambitieux. Malgré mon âge, je me suis très vite intégré dans le noyau."

Reste au jeune flanc de le prouver sur le terrain en empilant les titularisations.