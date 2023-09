Le commentaire d’Anthony Rizzi après le 1 sur 12 de Fize, en P1 liégeoise : "Ce Fize-là fait penser au Faimes de la saison passée"

L’analogie est frappante et on espère pour Fize qu’elle ne se confirmera pas en fin de saison. Mais bon dernier avec une petite unité, ce Fize-là fait, désolé, penser au Faimes de la saison passée. Oui, oui, celui-là même qui était descendu après une saison cauchemardesque. Apathique offensivement, trop juste défensivement, Faimes n’avait pas sa place en P1, tout simplement après avoir connu une valse de coachs. Après 4 rencontres la saison passée, les Faimois comptaient… un point avant de signer leur premier succès à Sprimont. Fize est donc déjà en retard sur ce tableau de marche et serait, du coup, bien inspiré en remportant le derby samedi soir.