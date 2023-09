Jérôme Lahaque tire la sonnette d'alarme à Hamoir : "Si on continue de jouer comme ça, on jouera le maintien"

Expérimenté, le solide défenseur de 32 ans en a vu d’autres mais "si on continue à jouer comme ça, on jouera le maintien" dit l’intéressé. Mais qu’est-ce qui cloche réellement chez les Rats? "Vu que nous avons perdu de la qualité, on se doit d’être à 120% durant toute la rencontre. Pour l’instant, ce n’est clairement pas le cas et une remise en question de chaque joueur est impérative. Personne ne respecte les consignes du coach à l’heure actuelle, commente le défenseur. On ne se donne pas assez. Nous, les anciens, ne sommes pas au niveau non plus. Les jeunes du noyau doivent encore hausser le niveau et s’intégrer. Il n’y a pas encore de crise mais il ne faudrait pas que la situation persiste. Dans ce cas, cela deviendrait compliquer à gérer."

Antoine Lecercf comme exemple

Néanmoins, tout n’est pas noir non plus en bordure du Néblon. "Antoine Lecercf est un exemple pour le groupe. À 37 ans, il est encore bien présent. Si tous les joueurs avaient 50% de son envie sur un terrain, on n’en serait pas là au classement, estime Jérôme Lahaque. Pour l’instant, on vit une mauvaise passe mais la saison dernière, après le décès du président, nous avions réalisé un bilan de 1 sur 21. Pour le moment, il n’y a encore rien d’inquiétant. Il faut juste prendre conscience que la série est nettement plus relevée que les autres années. Aucun match ne sera facile, si tu ne donnes pas à 120%, tu ne prendras pas beaucoup de points."

Une victoire dimanche dans le derby contre Stockay et tout est (re)lancé pour les Rats.