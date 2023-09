Football (P2A) - Thomas Rigot, un grand serviteur de Couthuin: "Je réponds présent quand on fait appel à moi"

Autoritaire dans ses face-à-face avec les Derenne et autre Di Miceli, le portier aurait mérité, pour l’ensemble de son œuvre, de conserver ses filets inviolés. "Je suis pris à contre-pied sur une frappe qui passe entre les jambes d’un de mes défenseurs sur le but d’ouverture. Le match s’est à nouveau joué sur des détails alors que tout le monde a fait un super boulot, confie le solide gaillard qui habite à Héron et qui a rejoint Couthuin avant la période Covid. J’ai principalement joué dans le Namurois et notamment à Fernelmont jusqu’en P1. J’avais mis un terme à ma carrière il y a environ dix ans mais c’est pour jouer avec des copains en P4 que j’ai à nouveau enfilé les gants. Et l’an dernier, en octobre, lorsque Kevin Laloux s’est blessé, Stéphane De Munck m’a demandé de dépanner et j’ai accepté."

Gérard Jans, indéfectible supporter de Couthuin, confie. "Si Couthuin est aujourd’hui en P2 c’est en grande partie grâce aux prestations livrées par Thomas."

Qui est donc resté pour rendre service le cas échéant. "J’essaie de m’entraîner une fois par semaine et je me donne à 100% quand le coach fait appel à moi. Même si le lundi mon corps me dit qu’il faudrait penser à arrêter, je reste disponible car je m’amuse bien."

Dimanche prochain, Lardau devrait toutefois reprendre sa place. "Thomas est un grand serviteur du club mais Julien est mon gardien numéro un et pour la réception de Huy B, il sera à nouveau en capacité d’être titulaire. Il n’y a aucun malaise à ce sujet", précise Manu Wilmet. Quant à Thomas Rigot, il continuera à rester disponible, au cas où… Chapeau !