Match arrêté entre Ouffet et Amay en P2A : "On ne salira pas l’image du club" assure le président amaytois

Des paroles qui contrastent donc avec l’attitude de Skander Mouhli. Exclu mais blessé selon ses dires, le joueur n’a pas souhaité quitter le terrain. "Il mérite la carte rouge, ses deux jaunes sont logiques. Pour le reste, je ne suis pas docteur donc je ne sais pas dire ce que le joueur avait réellement. L’arbitre aurait pu décompter les minutes mais je ne lui en veux pas car il a été excellent ce dimanche, tenait à souligner Jespers. Et puis, un joueur qui en rajoute un peu sur une blessure. On voit ça régulièrement, ça fait partie des habitudes de notre sport même si je le condamne fermement. Nous sommes d’ailleurs très vigilants à ce sujet dans notre école de jeunes. "

Avec ce nouvel imbroglio, Amay voit son image quelque peu ternie. Lui qui avait déjà connu des soucis avec l’arbitrage il y a quelques semaines. De quoi frustrer le président amaytois ? "Pendant de nombreuses années nous avons été un exemple, et nous le sommes toujours. Nous sommes par exemple les seuls en P2A à recevoir le comité adverse et la presse à la mi-temps des matchs. Certes, nous venons de connaître quelques précédents mais je ne laisserai pas les gens salir l’image du club. " À bon entendeur comme on dit dans ces cas-là.