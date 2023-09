Football (P1) - Max Julin, la joie retrouvée du buteur: "L'ambiance sur ou en dehors du terrain est au top"

Débarqué d'Oreye à l’âge de seize ans à Waremme et devenu titulaire en D2 ACFF, Max Julin n’a pas hésité cette saison à changer d’horizon. Il a simplement pris l’ascenseur pour rejoindre Geer, deux étages plus bas. "J’avais l’impression d’avoir fait le tour du club rouge et blanc, pointe-t-il. De plus, j’étais souvent éloigné des terrains sur blessure. J’ai donc décidé de quitter la Nationale pour me refaire une santé en provinciale. Et j’ai choisi le sympathique club geerois parce que mon meilleur ami, Sam Georges, y évoluait. D’ailleurs, chaque fois que j’avais l’occasion, j’allais le voir jouer."