Football - D3 ACFF B: Pourquoi Wanze/Bas-Oha n’a qu’un point sur neuf ?

Un défaut d’expérience

"Vos jeunes ont du talent. Mais ça prend du temps." Cette remarque, d’un supporter richellois, résume à merveille la pensée générale à propos de Wanze/Bas-Oha. Il ne manque pas grand-chose pour lutter, mais… Et pour cause, parmi les onze joueurs alignés au coup d’envoi ce dimanche, six n’ont jamais disputé une saison entière au niveau national: Adam, Chabot, Moureaux, Pessotto, Rasquin et Wagemans. Dans les moments chauds, ce manque criant d’expérience, malgré les cinq autres joueurs plus chevronnés, se paye cash.

Un réalisme déficient

Deux buts marqués. Soit moins d’un par match. Mais, surtout, déjà sept buts encaissés. Soit plus de deux par match. Là où se font les différences, dans les deux rectangles, les Mosans ne sont pas assez réalistes. Car, encore ce dimanche, ils ont eu des occasions. Dans l’autre sens, sans un Henrotte inspiré, l’addition aurait pu être plus salée. Pour remonter au classement, il faudra bien plus marquer, mais aussi bien moins encaisser.

Un calendrier compliqué

Si on s’arrête aux chiffres, oui, le bilan de Wanze/Bas-Oha est bien maigre. Mais il est à mettre en relief avec les adversaires défiés par les hommes de Jean-Yves Mercenier. Habay et Richelle font partie des grands favoris de la série alors que Seraing B descend de l’échelon supérieur tout en profitant de retours de l’équipe fanion. C’est désormais un affrontement face à une vieille connaissance, Elsaute, qui attend les Tricolores. Plus abordable, sur papier tout du moins… Il y a deux ans, Wanze/Bas-Oha était allé s’imposer à Huy lors de la quatrième journée. Un bon signe ?