Football (D3 ACFF): avec l'Union Hutoise, Bryan Verboom vit ses premières minutes depuis trois ans

D’habitude utilisé comme latéral gauche, c’est en tant que milieu de terrain que ce dernier a apprécié tâter du ballon. "Oumar (NDLR: Barry) a ressenti une gêne, explique celui qui connaît Pascal Bairamjan depuis des lustres. Sur le banc, il n’y avait que mon profil qui pouvait pallier sa sortie. Mais au final, je n’y ai joué que peu de temps et je n’ai même pas touché un seul ballon (rires)." En effet, confronté à un autre événement évitable, le sympathique défenseur se voit contraint de dépanner le reste du match au sein de la charnière centrale. "Je suis assez polyvalent, poursuit l’ancien joueur pro. Même sur l’aile, je peux effectuer le travail et m’adapter. Tout ce que je souhaite, c’est d’être présent sur le terrain en engrangeant le plus de minutes. " Quand est-il de la suite ? "On doit aller le plus loin possible, appuie l’ex Courtraisien. Cette victoire nous fait du bien. Ce qui arrive sent bon. On réalise un bon début de championnat et une bonne préparation hormis la défaite en Coupe de Belgique. J’y crois."

L’avenir hutois est d’autant plus glorieux quand on voit le 9/9 en cours et les joueurs disponibles pour atteindre l’objectif fixé par tout un club. Bryan Verboom en est le porte-étendard.