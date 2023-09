Football (D2 ACFF): Qendrim Bakija, le diamant brut stockali

Et il faut bien avouer que le talentueux gaucher, "mais je peux aussi centrer du droit" assure-t-il, est en train de mettre tout le monde d’accord. Face à Jette, l’ancien pensionnaire de Berchem qui habite Tubize a sorti une masterclass en signant les deux buts de son équipe. Dont une prune pied gauche, forcément, pleine lucarne pour donner l’avance à ses couleurs peu avant la pause. "J’ai vu qu’il y avait un coup à jouer tactiquement, assure-t-il. J’ai vu de l’espace et je me suis dit que je pouvais tenter le coup. J’ai alors tenté une frappe qui a fini au fond. Je tente souvent ce genre de choses à l’entraînement. Et, oui, j’ai une bonne frappe, je pense (NDLR: cela s’est vérifié quelques minutes plus tard sur un coup franc qui a filé juste au-dessus mais que tout le monde a vu finir dedans). Mais cette victoire, ce n’est pas la mienne. C’est celle de tout un groupe, toute une équipe. On a bien bossé depuis le début de la saison et on est enfin récompensé. Je suis sûr que c’est le début d’une série pour nous… On doit maintenant enchainer avec un succès face à Hamoir. Et commencer une vraie série. C’est dans nos cordes. "

Entre 15 et 20 buts ?

Avec un Qendrim Bakija qui sera, c’est une évidence, dans tous les bons coups comme lors de son surgissement pour signer le 2-0 face à Jette. "J’ai bien senti le coup après que le gardien ait boxé le ballon dans mes pieds suite à une frappe, rigole notre homme. Je suis assez vif et rapide d’habitude et, là, j’ai simplement signé le 2-0 d’une petite course devant le gardien." De quoi signer ses deux premiers buts cette saison. "Je me suis mis un objectif en tête, avoue-t-il. Je veux marquer entre 15 et 20 buts cette saison et voir plus haut. Avec Stockay ? Oui, pourquoi pas, mais à mon âge, j’ai encore envie de jouer le plus haut possible…" Vu ses qualités, on peut le comprendre.