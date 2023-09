Football (D2 ACFF) - Dengis: "Il y a une terrible marge de progression dans l’équipe"

Et de préciser. "Au coup de sifflet final, on avait un sentiment mitigé. Avec un quart d’heure de recul, vu le scénario du match et le fait d’avoir joué quarante minutes à dix contre une belle équipe, je me dis qu’on a pris un bon point."

Actif au club depuis quatre saisons déjà, le gardien, comme ses autres équipiers, a vu un nouvel entraîneur prendre les rennes. Probablement que pour un dernier rempart, ce changement n’est pas trop impactant ? "Cela a moins d’importance pour moi d’autant que c’est notre T2 qui est devenu entraîneur principal, admettait-il. Je le connais, il me connaît mais sa prise de pouvoir modifie néanmoins la donne puisqu’il veut qu’on construise de l’arrière, ce qui me convient très bien puisque j’ai, je pense, un assez bon jeu au pied. Je sais que je bénéficie de sa confiance, que je suis le titulaire mais cela ne m’autorise pas à faire n’importe quoi car il y a, derrière moi, un jeune bourré de talent qui me pousse à rester vigilant et motivé et c’est très bien ainsi ! "

Après ce bon départ et ce 7 sur 9, Verlaine ne doit plus cacher ses ambitions. "On ne nous a pas donné d’objectif à atteindre, corrige Dengis. Mais on sait tous que terminer dans les cinq premiers donnera probablement le droit d’atteindre la D1. Comme compétiteurs, on a tous envie d’y arriver. Le chemin est encore long mais je sens qu’il y a une terrible marge de progression dans l’équipe donc on peut se montrer ambitieux."