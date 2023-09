Athlétisme - Ilona Masson bat le record national U23 du triple saut pour la sixième fois: "Je suis triste que la saison se termine"

Et de six ! Pour la sixième fois en un peu plus d’un mois, Ilona Masson a battu son record personnel et le record de Belgique U23 du triple saut. Après un petit périple inattendu en Italie en début de semaine, l’élève de Michel Boels a marqué ces Nationaux de son empreinte. "Au départ, ce n’était pas prévu que j’y participe mais, vu ma forme, la donne a changé, rigole-t-elle. Et dès le deuxième essai, je réalise 13m60 (NDLR: un cm de mieux que son ancien record personnel). Puis, lors de ma dernière tentative, je suis retombée à 13m69. De nouveau, c’était un super concours malgré la chaleur. Mais j’aime bien sauter quand il fait chaud, tout était réuni pour faire un beau concours."