Athlétisme - Championnats de Belgique U23: Le retour triomphal de Nathan Geada, médaillé d'argent après six mois sans compétition

Bien trop tard que pour pouvoir vivre une saison pleine vu le retard de forme accumulé. Mais, au courage, l’élève de Thomas Vandormael est parvenu à puiser dans ses réserves pour au moins prendre place sur un tartan cet été. "Disons que cette course marquait mon début comme ma fin de saison, rigole-t-il. Vu que je suis monté de catégorie, je n’avais jamais fait de 3 000 mètres steeple. Je ne savais pas comment ça allait se passer, j’étais un peu perdu. Mais je me suis bien senti et j’ai même pris la tête quand il restait 1 200 mètres de course. Après, à l’aube du dernier tour, j’ai un peu manqué le passage de la rivière et un concurrent a creusé un trou. C’était trop dur de revenir. J’ai juste eu à continuer pour assurer la deuxième place."

Une médaille sous forme de libération pour celui qui a dû ronger son frein durant de trop nombreux mois. "Cette médaille me permet de me dire que ma saison n’a pas servi à rien. Je ne voulais pas repartir bredouille et perdre face à la maladie. Et je peux le dire, oui, je suis fier de moi, abonde Nathan Geada. J’étais content de revenir sur la piste, c’est un peu comme si je redécouvrais la course, j’ai vraiment pris du plaisir. "

Maintenant qu’il a retrouvé le goût de la compétition, le spécialiste du steeple compte bien ne plus attendre aussi longtemps afin d’épingler à nouveau un dossard à son maillot.

Thomas Vandormael : "Ca sauve un peu sa saison"

Le coach de Nathan Geada n’était pas peu fier de son élève. «Il a connu une année très difficile alors qu’il avait de grandes ambitions. On a pris le temps après sa maladie et cette saison, ça sauve un peu sa saison. C’est vraiment cool car il a bien remonté la pente. J’espère que ça va le booster» confie Thomas Vandormael.

Une autre qui pourrait être boostée par sa médaille, c’est Juliette Secretin, bronzée sur le 800 mètres. «Elle confirme son niveau alors qu’elle est encore 1reannée juniors. Elle est bel et bien la meilleure francophone sur la distance dans sa catégorie.»

Par contre, Louis Carmans, qui nourrissait de grandes ambitions, a joué de malchance. «Il est tombé après 200 mètres, souffle son coach. Il était très frustré car il voulait jouer le titre. Mais il a vraiment connu une belle progression cette saison.»