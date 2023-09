Athlétisme (Championnats de Belgique U23) - Gilles Ory s’est envolé vers l’or: "C'était du beau saut à la perche"

Cela faisait quelques mois qu’on avait un peu perdu sa trace. Mais Gilles Ory est comme ça, il revient sur le devant de la scène au meilleur des moments. Et c’est dans l’adversité qu’il a sorti son meilleur saut de la saison, en franchissant 4m85 pour s’offrir l’or dans la catégorie espoir. "J’avais déjà été titré en indoor l’année dernière, se souvient l’athlète de l’ATC. Les deux semaines d’entraînement juste avant la compétition s’étaient bien passées donc, oui, j’avais fait de ces championnats un gros objectif. Et malgré le soleil et la chaleur, tout s’est bien mis en place. À 4m50, mon principal adversaire s’est arrêté. Mais comme les juniors et les espoirs étaient réunis dans le même concours, j’ai continué avec un junior jusqu’à 4m85. Cela a vraiment créé une émulation entre nous, c’est positif, on adore ça. J’ai ensuite essayé de franchir cinq mètres, sans réussite. Mais 4m85 avec un élan réduit, c’est déjà mon record, ça annonce de belles choses pour l’année prochaine. Ce n’est pas simplement un titre comme ça, c’était du beau saut à la perche. Je termine bien ma saison."