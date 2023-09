Warnant prend un bon point à Binche en D2 ACFF: "Binche, c’est du solide"

Il n’empêche que les Warnantois ne baissent pas les bras et se procurent quelques occasions franches avant la pause. "Mais le nul est logique en regagnant les vestiaires", reconnaît Christophe Nézer.

Chez eux, les Binchois haussent le ton en seconde période. Sur coup franc, ils prennent l’avantage des pieds de Patris (2-1). Un goal qui a le don de réveiller les ardeurs des Verts. Peu après l’heure de jeu, Christophe Nézer profite d’une erreur dans l’arrière-garde locale pour égaliser. "Ensuite, on a continué à pousser jusqu’à la 75e. On se crée trois grosses occasions mais cela ne voulait pas rentrer", peste l’ancien joueur de Verlaine et Stockay.

En fin de match, la partie est de plus en plus décousue "sans doute à cause de la chaleur", sourit le médian.

Au final, Binche et Warnant se quittent dos à dos. "Cela reste un bon point car Binche, c’est du solide. Peu d’équipes viendront gagner ici. On ne parle pas souvent de cette équipe, mais je suis persuadé qu’ils finiront dans le Top 6", explique Christophe Nézer. Au classement, Warnant comptabilise quatre points sur neuf et recevra Meux la semaine prochaine. Un nouveau gros morceau.

Arbitre : Fabio Fernandes Barros.

Cartes jaunes : Patris, Mavuba, Arslan.

Buts : Kambuania (0-1, 9e), Renquin (1-1, 18e), Patris (2-1, 47e), Nézer (2-2, 63e).

BINCHE : Lahaye, Arslan, Brichant, Saïdane (46e Franquin), Scohy (76e Kalonji), Renquin, Louagé, Sampaoli, Patris, Lespagne, Despontin.

WARNANT : Marly, Piette, Dejoie, Kambuania (70e Crespin), Cavillot, Scevenels (84e Monmart), Miezal, Timmermans, Mavuba, Nézer, Mabanza (70e Mievis.)