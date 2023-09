Une nouvelle page de l’histoire comblinoise en TDM1: "On veut se stabiliser dans la division"

Et c’est clair qu’à l’image de cette première présentation organisée, d’autres aspects du club sont en mutation. Un staff élargi, un encadrement médical ou encore plus de personnes gravitant autour de l’équipe, les conditions de jeu au sein du club attirent. François L’hoest l’an dernier et, désormais, un Iarochevitch qui défendait encore les couleurs de notre équipe nationale il y a peu. Comblain se place sur la carte du basket de haut niveau.

"Nous arrivons dans une nouvelle division où l’on ne connaît pas encore les adversaires et le niveau général, nous sommes les nouveaux avec un budget inférieur à beaucoup mais nous voulons nous faire respecter. Si on pouvait faire partie du top 4 de notre poule, cela nous libérerait de l’éventuelle pression d’un 2e tour dans le groupe se battant contre la relégation et cela nous permettrait d’aller encore plus de l’avant", répétait Christophe Henri, le manager local.

Sur le terrain, on sait que Comblain aura du répondant avec un mélange de jeunesse et d’expérience. De quoi ouvrir des portes tout comme la tant attendue nouvelle salle, projet communal inclusif, qui changera complètement la dynamique du club.

À noter que le tirage au sort de la suite de la compétition a également eu lieu. Bonnes nouvelles pour les Comblinois puisque le groupe évoluera à domicile ce samedi 16 septembre et accueillera la TDM2 de Quaregnon.