Thisnes peut se montrer satisfait de son point face à Faimes en P2A

Pourtant, tout aurait très vite pu basculer dans le sens des locaux. On joue à peine depuis trois minutes de jeu que Licour, seul dans le rectangle, tente une frappe lourde qui trompe Argentino. Mais heureusement pour le portier, Morana est derrière lui pour dévier le ballon de la tête hors des cages. Le match est lancé est au quart d’heure de jeu, Licour est de nouveau présent pour dévier une longue rentrée de la tête, mais Argentino se couche bien.

Le quart d’heure chaud de Thisnes passé, Faimes commence à prendre confiance, et possession du ballon. Les Verts de Papalino jouent bien, et Bizzarri ne passe pas loin d’ouvrir la marque à la 41e, mais Olivier se montre plus prompt dans leur duel. Ce n’est que partie remise pour Faimes puisque peu après le début de la deuxième mi-temps, Gauthier Simon, monté quelques instants plus tôt, déploit sa grande carcasse pour reprendre un coup franc de Boumediene et ainsi lober Olivier.

Mais Thisnes n’abdique pas. Le groupe de Longueville, bien qu’en court d’idée depuis un bon moment, parvient à égaliser grâce à une jolie déviation de Licour pour son ancien comparse de Fize Vandervost, qui fusille d’Argentino.

De quoi offrir 15 dernières minutes de jeu en feu pour Thisnes ? Pas vraiment. Vanderveck se troue sur un long ballon et est obligé d’arrêter Matafadi au bord du rectangle. Si l’arbitre de la rencontre, Hicham Dridelli, désigne dans un premier temps le point de penalty, son assistant lui confirme par après qu’il faut plutôt exclure le back et signifier un coup franc. Faimes n’aura donc pas son dernier coup de fusil, au contraire de Belme à la 90e, mais sa frappe passe au-dessus des cages.

Un partage somme toute logique, qui arrange finalement les deux équipes.

Arbitre : Hicham Dridelli, assisté de Raphaël Torreborre et Philippe Schmetz.

Cartes jaunes : Landrain, Frantim, Boumediene, Vandervost.

Carte rouge : Vanderveck (81e, directe).

Buts : Simon (0-1, 49e), Vandervost (1-1, 77e).

THISNES : Olivier, Bernard (41e Dierickx), De Vierman, Belme, Parthoens (52e Biatour), Vandervost, Landrain, Licour, Vinchent, Vandenberg (67e Vanderveck), Wanderson.

FAIMES : Argentino, Bouhriss, Frantim, Boumediene (63e Matafadi), Von Buxhoeveden (46e Simon), Bizzarri, Papalino, Mostade, Eeke, Morana, Bauduin.