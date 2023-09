Loic Dumont au bout de son rêve de gosse, le Junior WRC: "Une superbe expérience"

Bon départ

Malgré les conditions difficiles, le duo a entamé leur rallye dans un bon rythme, a un tel point que les Liégeois rentreront au parc fermé à la troisième position vendredi soir. "On a bien roulé, sans forcer, on était presque étonné d'être si proche des leaders, mais on était satisfait"

Samedi, en revanche, ce fut une journée longue et très compliquée, avec des chronos longs de 24, 28 et 18 kilomètres. "Les spéciales étaient totalement dégradées et détruites. On a pris la même pierre que celle qui a fait abandonner Thierry Neuville, et on s'est arrêté au même endroit que lui pour changer. Heureusement, ce n'était qu'une crevaison de notre côté. On a perdu pas mal de temps, donc on a assuré vu qu'on était loin du deuxième et loin devant le quatrième."

Gestion finale

Après une très longue journée du samedi, la journée du dimanche débutait avec un monument du rallye d'Acropole: Tarzan. Vu le risque d'embourbement, les deux comparses n'avaient pas pris le risque de reconnaître ce tronçon une seconde fois. "On a été très prudents vu qu'on ne la connaissait pas bien. On s'est ensuite rattrapé dans la spéciale 14 en signant un bon chrono, derrière deux pilotes qui évoluaient sur une autre planète, mais dans les temps de William Creighton."

Cette spéciale sera finalement la dernière à parcourir, la power stage ayant été neutralisée à deux reprises lors des passages de leurs prédécesseurs. C'est donc sur la plus petite marche du podium que les deux équipiers clôturent leur championnat.

Au bout du compte, ce week-end aura été riche en apprentissages, sur un parcours qui est extrêmement dur pour les équipages, pour les voitures et les pneus. "Une belle expérience, j’en sors grandi, car c'est dans la difficulté qu'on apprend le mieux. Je suis arrivé au bout de mon rêve de gosse", commente Loïc.