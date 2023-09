Huy aurait pu mieux faire face à Grâce-Hollogne en P1 : "Il y avait la place..."

En effet, mis à part Roncali puis Njoumegni, peu d’Unionistes connectaient ce qui faisait que le marquoir n’avançait que peu. Onze unités dans le premier quart, Huy se retrouvait dans une course-poursuite immédiate car, dans le camp local, on était plus en réussite pour prendre 10 longueurs d’avance. "C’est vraiment dommage car je pense vraiment qu’il y avait la place pour réaliser quelque chose contre cette équipe de Grâce-Hollogne qui était peu en réussite, nous confiait un coach hutois ayant quelques craintes en début de rencontre puis des regrets. J’avais demandé aux joueurs de directement mettre de l’intensité et surtout de prendre des options rapides pour tenter de contourner la solide défense adverse. Mais on a fait l’inverse en tentant de prendre le dessus en jeu placé, ce qui n’était pas la bonne solution. Quand les Blanchy ont réglé la mire, on n’a pas eu de solution."

36-24 à la pause, Huy n’était pourtant pas hors du coup. Tout le contraire même puisqu’en attaquant plus le cercle et en ajustant l’agressivité offensive, le groupe revenait même à 5 longueurs. "On a fait douter les locaux. Mais, loin de craquer, Grâce-Hollogne a alors fait jouer tout son métier, ne commettant plus la moindre erreur et l’emportant logiquement. Dommage de ne pas avoir pu mettre, dès la première période, cette dose d’euphorie."

QT: 19-11, 17-13 (36-24), 16-21 (52-45), 29-20.

HUY: Content 2, Gustin 2, Roncali 6, Njoumegni 18, Tiquet 13, Francisco 2, Paeleman 4, De Neve 0, Colle 8, Bouchaouir 10.