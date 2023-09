Hannut surpris par un Geer efficace en P1

Très vite, nous fûmes rassurés. Les protagonistes en présence étaient clairement sur le terrain pour gagner. Le ballon circulait rapidement d'un côté à l'autre du ground avec en plus des essais de M. Magnético et de Jamar pour les Verts. Et de Henquet pour les Bleus. Hannut avait tendance à marquer la rencontre de son empreinte. Un superbe centre de Dokens de la droite était dévié par Louis pour rencontrer le pied de M.Magnético (1-0). Les visiteurs perdaient alors un peu pied. Tout profit, pour les sociétaires du stade qui tentaient d'alourdir la marque. Louis s'échappait mais ne pouvait battre l'excellent Racz venu à sa rencontre. Le cuir traînait dans la défense bleue. Charlier par deux fois et Louis voyaient leur envoi contré par l'arrière-garde.

Après la pause, les Geerois mettaient logiquement la pression. Un corner de Henquet de la gauche tombait sur la tête de Velegan (1-1). Docquier voyait son essai rentré dans le but. Mais Javaux, en pompier de service, évitait l'incendie. Sur le contre, Louis sollicitait la vigilance de Racz. Ce dernier s'employait encore sur une reprise de Charlier. La rencontre se voulait indécise. Un nouveau centre de Henquet, au four et au moulin, activait la tête de Julin (1-2). Les visités puisaient dans leurs réserves pour rétablir la parité. L.Loyaerts de la droite envoyait un missile que Racz repoussait au ras du poteau. Dans les dernières minutes qui s'égrenaient, Vigil Bajo ouvrait en profondeur pour Julin qui fructifiait l'action (1-3).

Le rideau se tirait sur une partie savoureuse où les acteurs avaient proposé une belle propagande pour le football hesbignon.

Arbitre: Benoît Castiau.

Cartes jaunes: M.Magnético, Ledure, Dokens, L.Drèze; Velegan, Vigil Bajo, Merchie, Bekaert.

Buts: M.Magnético (1-0, 26e), Velegan (1-1, 49e), Julin (1-2, 65e), Julin (1-3, 88e).

HANNUT: Botterman, Javaux, Louis, Charlier, Dokens (63e L.Loyaerts), Adrovic, Cwynar, Crotteux, M.Magnético (84e L.Drèze), Jamar, Ledure (53e H.Drèze).

GEER: Racz, Velegan,Julin, Vigil Bajo, Merchie, Henquet (80e Philippe), Pasteels (76e Delvaux), Bekaert (69e Cokgezen), Docquier (90e Vervoort), Père, Fadda.